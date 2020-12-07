Президент России поддержал акцию «Новый год в каждый дом»

Когда люди получают такое искреннее удовлетворение от того, чем они занимаются, и идут с этим по жизни, они по-настоящему счастливые люди, живущие полноценной жизнью. И как жаль, что бывают те, которые не могут испытать этого удовлетворения от того, чем они занимаются, и от собственно самой жизнисказал Владимир Путин.