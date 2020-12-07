Президент России поддержал акцию «Новый год в каждый дом»

Президент России поддержал акцию «Новый год в каждый дом»

Вчера, 19:26ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Президент России Владимир Путин поддержал запуск акции «Новый год в каждый дом». В рамках мероприятий поздравят детей врачей. Глава государства также обещал подумать, как сделать праздник в каждом доме в условиях пандемии коронавируса. Это он обсудил на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России».

Участники совещания с Путиным рассказали, что акция «Новый год в каждый дом» предполагает объединение усилий, чтобы поздравить как можно больше детей. Как передают «РИА Новости», это касается не только ребят с ОВЗ или оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, но и детей врачей, которые сейчас не могут попасть на праздник.

Президент России отметил, что работа с детьми, ставшая делом жизни, производит впечатление не только на них, но и на самих волонтёров.

Когда люди получают такое искреннее удовлетворение от того, чем они занимаются, и идут с этим по жизни, они по-настоящему счастливые люди, живущие полноценной жизнью. И как жаль, что бывают те, которые не могут испытать этого удовлетворения от того, чем они занимаются, и от собственно самой жизнисказал Владимир Путин.

По его словам, деятельность волонтёров наполняет смыслом их жизнь. Он также поблагодарил добровольцев за работу.

Напомним, 5 декабря отмечался международный день добровольцев. Владимир Путин поздравил миллионы волонтёров, которые совершают добрые поступки ради других.

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