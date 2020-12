5 декабря весь мир отмечал День добровольца и волонтёра. Президент РФ Владимир Путин поздравил причастных с этим праздником.

В России День волонтёра отмечается с 2017 года. Поздравляю с этим миллионы, именно миллионы, я не оговорился, граждан России, которые совершают добрые поступки ради других, сказал Владимир Путин. Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров учредил награду — Почетный знак «Доброволец (волонтер) РБ». Его получат десять лучших волонтёров за особые заслуги. Позже на своей в соцсетях Хабиров рассказал о большом деле добровольцев, которые, по его словам, являются одними из лучших в стране.

