С сегодняшнего дня, 7 декабря, приостановлено обслуживание маршрута пригородного сообщения. Об этом сообщает компания регионального перевозчика «Башавтотранс».

Известно, что временно не будут работать автобусы на маршруте пригородного сообщения №120. Автобус отправлялся с Южного автовокзала ежедневно по два раза в сутки, утром и днем, до деревни Старомусино. Напомним, ранее в автобусах «Башавтотранса» впервые установили валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Пока такие аппараты внедрили в автобусы, которые двигаются по 75-му маршруту в Уфе, сообщили в «Башавтотрансе».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter