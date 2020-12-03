«Имеется факт провокации»: «Башавтотранс» ответил на инцидент с бабушкой в автобусе

«Имеется факт провокации»: «Башавтотранс» ответил на инцидент с бабушкой в автобусе

Вчера, 15:28ОбществоКарина МамаеваPhoto: соцсети
Компания регионального транспортного перевозчика «Башавтотранс» провела проверку по факту инцидента, который произошел накануне в одном из автобусов в Уфе.

Напомним, жительница города сообщила о том, что кондуктор «Башавтотранса» оскорбляла пожилую пассажирку на глазах у пассажиров и пыталась вытолкнуть её из автобуса, который двигался по маршруту 57А.

В пресс-службе компании сообщили, что в рамках служебной проверки были опрошены сотрудники компании и пассажиры. По итогам разбирательств выяснилось, что бабушка зашла в салон автобуса и сообщила, что не будет оплачивать проезд, пока не дадут маску.

— Пассажирку никто не выгонял и не оскорблял, имеется факт провокации нашего сотрудника. Все жители Башкирии в возрасте старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции, прокомментировали представители перевозчика.

При этом в пресс-службе «Башавтотранса» отметили, что все жители республики, согласно указу главы, обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в транспорте. При этом в обязанности перевозчика не входит раздача масок.

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