«Имеется факт провокации»: «Башавтотранс» ответил на инцидент с бабушкой в автобусе

В пресс-службе компании сообщили, что в рамках служебной проверки были опрошены сотрудники компании и пассажиры. По итогам разбирательств выяснилось, что бабушка зашла в салон автобуса и сообщила, что не будет оплачивать проезд, пока не дадут маску.