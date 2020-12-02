«Пьяный» мальчик, скандал в автобусе и отмена дистанта. Главные новости в Башкирии

А вот кому-то праздника может не достаться. Жительница поселка Рощинский Стерлитамакского района рассказала, что у них новогодней ёлки не будет. В администрации сельсовета сообщили, что средств на строительство ледового городка нет. Более того, представители сельсовета ссылаются на непростую эпидемиологическую обстановку. К слову, власти республики, наоборот, настаивают на установке большего количества ледовых городков, чтобы избежать массовых столпотворений и распространения коронавируса.