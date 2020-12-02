«Пьяный» мальчик, скандал в автобусе и отмена дистанта. Главные новости в Башкирии

«Пьяный» мальчик, скандал в автобусе и отмена дистанта. Главные новости в Башкирии

Вчера, 21:03ОбществоКарина МамаеваPhoto: соцсети
Главные новости Уфы и Башкирии 2 декабря.

Республика снова прославилась на федеральном канале. На этот раз дело «пьяного» 9-летнего мальчика из Башкирии, которого сбила машина, рассмотрели на шоу «На самом деле» Первого канала. Участники истории прошли детектор лжи, в том числе эксперт лаборатории.

В школах Башкирии отменили дистанционное обучение. Власти считают, что ситуация с распространением коронавируса в республике стабилизировалась. Министерство образования и науки Башкирии предложило прекратить дистанционное обучение. Решение поддержал региональный Роспотребнадзор. 7 декабря школьники вернутся к очному режиму обучения.

Хорошая новость для владельцев ресторанов и кафе. По решению властей и оперштаба по борьбе с коронавирусом в новогоднюю ночь они будут работать круглосуточно, в дни каникул — с 6-00 до 2-00. При этом в ресторанах и общепитах обязательно должны соблюдаться меры безопасности. Минторговли в ближайшие дни разработает свои рекомендации.

А вот кому-то праздника может не достаться. Жительница поселка Рощинский Стерлитамакского района рассказала, что у них новогодней ёлки не будет. В администрации сельсовета сообщили, что средств на строительство ледового городка нет. Более того, представители сельсовета ссылаются на непростую эпидемиологическую обстановку. К слову, власти республики, наоборот, настаивают на установке большего количества ледовых городков, чтобы избежать массовых столпотворений и распространения коронавируса.

Сегодня, 2 декабря, в автобусе «Башавтотранса» произошел неприятный инцидент. Кондуктор на глазах у пассажиров оскорбила 80-летнюю бабушку и попыталась вытолкнуть ее из автобуса. В пресс-службе транспортной компании прокомментировали ситуацию.

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