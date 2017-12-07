Уволенный замначальника антикоррупционного управления МВД РБ стал адвокатом

Ранее суд обратил в доход государства имущество бывшего полицейского на 18 миллионов рублей.

Уволенный из органов по отрицательным основаниям бывший заместитель антикоррупционного управления МВД Башкирии Ильнур Юсупов стал адвокатом, сообщает «Коммерсантъ Уфа». Журналисты издания обнаружили его данные в реестре адвокатской палаты, но пока без указания номера записи в реестре. Как пояснили эксперты, номер новоявленному адвокату присвоят после того, как будут оформлены все бумаги. Также источники сообщили, что экзамены на получение статуса Юсупов сдал в конце ноября в Адвокатской палате Башкирии.