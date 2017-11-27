МВД Башкирии выяснит, как его сотрудник смог купить девушке «Мерседес»

Видеоролик со сценой поздравления якобы сотрудником МВД Башкирии его девушки с 8 Марта, включающий подарок в виде автомобиля за 2 млн рублей, стал поводом для служебной проверки.

МВД Башкирии проводит проверку по факту публикации в интернете видеоролика с участием якобы сотрудника ведомства, который преподнес своей девушке в качестве подарка на 8 Марта автомобиль «Мерседес» стоимостью 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Напомним, этот видеоролик был опубликован на прошлой неделе. В подписи под видео сообщается, что начальник отдела по борьбе с коррупцией Управления МВД по РБ преподнес столь дорогостоящий подарок своей возлюбленной, работающей адвокатом. По уточненным данным, стоимость белого «Мерседеса» марки GLA составила 2,6 млн рублей.