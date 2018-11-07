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В Уфе восстановили автобусный маршрут №216
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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2017 01 13+%d0%94%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be %d0%9a+%235483

В Уфе восстановили автобусный маршрут №216

Сегодня, 12:30ОбществоЗиля АскероваФото: Кристина Дейнеко
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