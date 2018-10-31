«Охота» на брошенный транспорт: В Уфе началась эвакуация бесхозных автомобилей
Сегодня, 11:11ГородЗиля АскероваФото: Пресс-служба администрации Уфы/ ufacity.info
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В Уфе стартовала работа по эвакуации брошенных автомобилей, отметили в администрации города.
В пресс-службе мэрии города объясняют, что бесхозный транспорт создает помехи для работы коммунальных служб.
- Брошенные машины не украшают город, - отметили в пресс-службе.
О подобных машинах мэрию может известить каждый уфимец по номеру телефона 272-16-10. Если владельцы арестованных машин не выплачивают штраф в течение 31 дня, предлагается к этой сумме добавить штраф от 500 до 1000 рублей.
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