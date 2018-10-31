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«Охота» на брошенный транспорт: В Уфе началась эвакуация бесхозных автомобилей
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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«Охота» на брошенный транспорт: В Уфе началась эвакуация бесхозных автомобилей

Сегодня, 11:11ГородЗиля АскероваФото: Пресс-служба администрации Уфы/ ufacity.info
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