Уфимцам предложили проголосовать за униформу городского транспорта

Госкомтранспорта Башкирии объявило голосование за то, в каком стиле будут разъезжать по Уфе общественный транспорт. Разработано несколько вариантов стиля, в котором будут оформлены все автобусы, троллейбусы и трамваи.

- При разработке дизайнеры ориентировались на цветовую гамму флага Республики Башкортостан, - пояснили в госкомтранспортаа. - Окончательное решение примут с учетом мнения граждан республики.

Голосование проходит на сайте ИА "Башинформ". Здесь представлены десять вариантов: цвета башкирского триколора и различные оттенки синего и зеленого цветов. Сейчас в голосовании лидер - башкирский триколор, у него 44% голосов, на втором месте желто-зеленый (24%)/

Заметим, что в предложенной цветовой гамме нет цветов, которые содержатся в бренде "Terra Bashkiria".