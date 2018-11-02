Уфимцам предложили проголосовать за униформу городского транспорта
На выбор предложено десять вариантов. Но можно предложить и свой.
Госкомтранспорта Башкирии объявило голосование за то, в каком стиле будут разъезжать по Уфе общественный транспорт. Разработано несколько вариантов стиля, в котором будут оформлены все автобусы, троллейбусы и трамваи.
- При разработке дизайнеры ориентировались на цветовую гамму флага Республики Башкортостан, - пояснили в госкомтранспортаа. - Окончательное решение примут с учетом мнения граждан республики.
Голосование проходит на сайте ИА "Башинформ". Здесь представлены десять вариантов: цвета башкирского триколора и различные оттенки синего и зеленого цветов. Сейчас в голосовании лидер - башкирский триколор, у него 44% голосов, на втором месте желто-зеленый (24%)/
Заметим, что в предложенной цветовой гамме нет цветов, которые содержатся в бренде "Terra Bashkiria".
Предложение оформить все городские автобусы, троллейбусы и трамваи в едином стиле содержится в "дорожной карте", которую правительство утвердило после поручения врио главы Башкирии навести порядок на рынке общественных перевозок в Уфе.