Конструктор вместо киндера: Мальчику из фото прислали подарки от Радия Хабирова

Обещал и сдержал слово: малыши семьи Даутовых из деревни Еникеево Абзелиловского района на днях получили подарки с уфимского Белого дома. Оказывается, Рамазан просил у своего высокопоставленного собеседника киндер-сюрприз, но получил большой конструктур. Подарок достался и его сестренке Ираде – это красивая кукла. Вместе с игрушками Радий Хабиров прислал ту самую совместную фотографию в рамке. В нем пожелания: "Милый друг! Пусть мои пожелания донесут до тебя искренность моего к тебе отношения! Счастья, правильных решений, больших открытий!"