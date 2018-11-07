Конструктор вместо киндера: Мальчику из фото прислали подарки от Радия Хабирова
Фотография, запечатлевшая момент общения маленького мальчика из Абзелиловского района и руководителя республики, моментально облетела интернет. Оказывается, Радий Хабиров пообещал малышу прислать подарки.
Обещал и сдержал слово: малыши семьи Даутовых из деревни Еникеево Абзелиловского района на днях получили подарки с уфимского Белого дома. Оказывается, Рамазан просил у своего высокопоставленного собеседника киндер-сюрприз, но получил большой конструктур. Подарок достался и его сестренке Ираде – это красивая кукла. Вместе с игрушками Радий Хабиров прислал ту самую совместную фотографию в рамке. В нем пожелания: "Милый друг! Пусть мои пожелания донесут до тебя искренность моего к тебе отношения! Счастья, правильных решений, больших открытий!"
По словам матери мальчика Алии Фаритовны Даутовой, Рамазан очень веселый, общительный и любознательный мальчик. Он ходит в детский сад соседнего села Баимово, любит конструировать, увлекается техникой, знает почти все марки автомобилей. В тот самый день встречи с главой республики он у дороги увлеченно рассматривал уфимский кортеж, чем и привлек внимание Радия Хабирова.