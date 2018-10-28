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Радий Хабиров побывал в гостях у ветерана труда в Абзелиловском районе
Сюжеты:
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Yrov7638

Радий Хабиров побывал в гостях у ветерана труда в Абзелиловском районе

Сегодня, 11:36ОбществоЗиля АскероваФото: Пресс-служба главы Башкирии
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