Радий Хабиров побывал в гостях у ветерана труда в Абзелиловском районе

27 октября Радий Хабиров встретился с жителями микрорайона «Восточный 1» села Аскарово. Здесь он узнал о двух главных проблемах сельчан этого микрорайона: отсутствие школы и асфальтированной дороги. Глава региона пообещал, что правительство республики получит соответствующие поручения.

После этого Радий Хабиров принял предложение ветерана труда Наили Хажиахметовой зайти к нему на чашку чая. Глава РБ поинтересовался у пожилой женщины, которая вскоре отметит 70 лет, как работает местная поликлиника и держит ли она скот.

К пенсионерке в гости зашла родственница, живущая по соседству. Раушания Магафурова с мужем воспитывают пятеро детей, трое из них – приемные. Женщина поделилась главой о мечте семьи открыть собственное фермерское дело. Только вот они не знают, куда обратиться по поводу лизинга.