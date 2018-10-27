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Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетит районы башкирского Зауралья
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетит районы башкирского Зауралья

Сегодня, 12:39ОбществоЗиля АскероваФото: личная страница ВКонтакте Радия Хабирова
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