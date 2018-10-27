Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетит районы башкирского Зауралья

В программе поездки – посещение социальнозначимых и инфраструктурных объектов Абзелиловского, Баймакского, Хайбуллинского районов, а также встреча с местным населением.

На своей странице в одной из социальных сетей Радий Хабиров также сообщил о своей поездке в Зауралье. «Непередаваемые ощущения. Еду в Зауралье, не был здесь более 10 лет, красивейший наш край, в тоже время накопивший за последнее время комплекс проблем...».

По его словам, он намерен менять план поездок по ходу, так как намерен не только побывать «с важным видом в каске по успешно работающим объектам».