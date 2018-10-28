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Радий Хабиров: «В республике больше не будет никакого байства, все мы служим народу»
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Yrov8514

Радий Хабиров: «В республике больше не будет никакого байства, все мы служим народу»

Сегодня, 13:37ОбществоЗиля АскероваФото: пресс-служба Главы РБ
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