Радий Хабиров: «В республике больше не будет никакого байства, все мы служим народу»

27 октября вечером Радий Хабиров встретился с ветеранами и тружениками Баймакского района. Он отметил, что подобные встречи организованы для того, чтобы узнать проблемы района и всего Зауралья. Он также заверил, что все проблемы будут решаться последовательно.

- В республике больше не будет никакого байства и баев, все мы — слуги народа и должны служить только ему, - подчеркнул Радий Фаритович.

Местные жители подняли вопрос неразумной оптимизации ФАПов, что привело к нехватке медработников и врачей.

На это высокопоставленный гость ответил, что в системе здравоохранения республики достаточно проблем, которые не решены даже в Уфе. Как пример привел строительство нового корпуса онкодиспансера, который затянулся на шесть лет. При этом онкоболезни – один из частых причин смерти населения.

- Нам надо научиться правильно работать с федеральным центром и уж тем более уметь тратить с умом деньги, которые были выделены Башкортостану на решение проблем здравоохранения или образования, - сказал он.

Радий Хабиров также напомнил свою поездку в карьер около села Темясово.

- Вас просто грабят: разрыли всю территорию, добычу ведут варварским способом, разрушили всю природную красоту этих мест, причинили вред экологии. Я дал указание в срочном порядке прекратить это безобразие. Я не против разработки карьеров, но они должны вестись цивилизованно, при этом основная часть доходов должна направляться для решения проблем района», — подчеркнул Глава РБ.