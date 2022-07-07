Группа «ДДТ» собрала более 3,2 миллиона рублей на выпуск «Сборника песен» на виниле

Группа ДДТ готовится выпустить несколько релизов на физических носителях. Как сообщает в сообществе «ДДТ клуб», один релизов — переиздание «Сборника песен» на 2LP и 2CD. Отмечается, что виниловых пластинок будет издано в количестве 500 штук.
Так, сбор предзаказов был открыт 5 июля и продлит еще до 1 ноября 2022 года, однако меньше чем за сутки поклонники рок-группы выкупили почти половину тиража на виниле, CD и цифровых копий сборника. Отметим, что на момент публикации собрано более 3,2 миллиона рублей, поддержали проект 690 человек.
Ранее мы сообщали, что в Оренбурге перенесли концерт группы на февраль 2023 года. Напомним, что в мае Юрий Шевчук на концерте в Уфе выступил перед поклонниками с речью на тему Родины. После чего лидером группы ДДТ заинтересовались правоохранительные органы, в частности, был составлен протокол об административном правонарушении.
Известно, что материалы дела были переданы в суд Санкт-Петербурга, где и проживает Юрий Шевчук, однако спустя время их вернули обратно из-за того, что в материалах обнаружили множество недочётов.