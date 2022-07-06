Концерт лидера ДДТ Шевчука в Оренбурге перенесли на февраль 2023 года

Концерт лидера ДДТ Шевчука в Оренбурге перенесли на февраль 2023 года
Концерт лидера ДДТ Шевчука в Оренбурге перенесли на февраль 2023 года
Сегодня, 15:48ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О переносе даты выступления культовой рок-группы сообщается в сообществе ДДТ Клуб

Концерт группы ДДТ, который должен был состояться в Оренбурге осенью этого года перенесли на полгода. Об этом сообщается в сообществе группы в соцсетях.

Сообщается, что концерт рок-группы, ранее запланированный на 7 октября, был перенесён на 21 февраля 2023 года. При этом отмечается, что билеты менять не нужно.

Напомним, несколькими неделями ранее в рамках концерта ДДТ в Уфе лидер группы Юрий Шевчук выступил с рядом громких заявлений, после которых им заинтересовались представители силовых ведомств. Сообщалось, что силовики ожидали музыканта в гримёрке сразу после концерта. В отношении Юрия Шевчука был составлен протокол по статье о дискредитации ВС РФ.

Примечательно, что спустя несколько дней после того, как протокол наряду с другими материалы дела был передан в суд Санкт-Петербурга, его вернули обратно из-за того, что в материалах обнаружили множество недочётов.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы