В МВД объяснили, почему составили протокол в отношении Шевчука после концерта в Уфе

В МВД объяснили, почему составили протокол в отношении Шевчука после концерта в Уфе
В МВД объяснили, почему составили протокол в отношении Шевчука после концерта в Уфе
Вчера, 18:20ОбществоЭлина СайфрановаФото: valday.com
После концерта группы ДДТ в отношении Юрия Шевчука был составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела уже направлены в суд. В пресс-службе МВД Башкирии раскрыли причину.

Стало известно, почему в отношении солиста группы ДДТ Юрия Шевчука был составлен протокол об административном правонарушении. Так, в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что основанием для составления протокола послужили провокационные высказывания музыканта во время концерта 18 мая.

- Сотрудниками Отдела полиции № 7 Управления МВД России по г. Уфе составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения в суд», сообщили в пресс-службе.

Напомним, что вчера, 18 мая, в спорткомплексе «Уфа-арена» состоялся концерт группы ДДТ, где музыканты презентовали песню «Уфа», кроме того, Юрий Шевчук со сцены прочитал эмоциональную речь о Родине. После самого концерта, как сообщил в социальных сетях продюсер Радмир Усаев, за кулисами появились силовики и «оттеснили артиста от остального коллектива и около часа вел с ним беседу». И в то время, пока с Шевчуков вели беседу представитель правоохранительных органов — у двери стояли «мужчины в форме, напоминающей форму спецназа».

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