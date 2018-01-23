Театр абсурда: Уфимке Юлии Вольф повторно вручили медаль материнской славы

Ранее она сдала медаль в приёмную главы Башкирии.

Руководитель управления по работе с обращениями граждан аппарата главы Башкирии вернул медаль Материнской славы уфимке Юлии Вольф. Ранее она сдала медаль и заявление о возврате награды в приёмную главы региона.

Причиной возврата медали Юлия Вольф называет наплевательское отношение властей к проблемам многодетных семей. Как мы сообщали ранее, семью, в которой воспитывается восемь детей, пытаются переселить в комнату, площадь которой всего 12 квадратных метров. Сейчас семья занимает часть двухкомнатной квартиры на улице Владивостокской в Уфе, в случае переезда на новое место жить семье из десяти человек придётся в комнате в «трёшке» с двумя соседями.

- После того как журналисты уехали, меня пригласили в кабинет, где один из руководителей отделов вернул мне медаль со словами: «Вы её заслужили», - описывает процесс возврата медали Юлия Вольф. - Также он сообщил, что ничего не знает о моей проблеме, хотя я уже обращалась к Рустэму Хамитову и пыталась записаться к нему на приём.

Сегодня многодетная мама собирается вновь приехать в приёмную, чтобы передать документы и новое обращение к главе региона.

- Меня попросили привезти все документы, которые у меня есть, обещали внимательно изучить. Посмотрим, что из этого выйдет, - сообщила Юлия в телефонном разговоре.

Председатель региональной общественной организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов назвал попытку вернуть медаль логичной и привёл в качестве положительного примера республики Северного Кавказа.

- У нас она ничего на даёт, её вручили и всё, лежит где-нибудь на полке. Хороший пример подают в республиках Северного Кавказа. Там многодетных матерей почитают, приглашают на праздники, администрации районов и городов постоянно благодарят их за нелёгкий труд, - сказал Рустем Шайахметов.

Что касается попытки переселить многодетную семью в комнату в 12 квадратных метров, по словам Рустема Шайахметова, это не что иное как издевательство, что же касается опасений, что в случае переезда семья потеряет право на получение сертификата, то он считает, что это вряд ли произойдет.

- Переезд в другой район - это необходимость заново выстраивать коммуникации, это издевательство, и их просто ссылают подальше от центра, - пояснил Шайахметов. - Что касается права на сертификат, то оно пропасть не должно, так как это бы противоречило букве закона, а там сказано, что такое право пропадает только в случае улучшения жилищных условий. Какое же тут улучшение? Та же квадратура, но район хуже. Надо смотреть документы и разбираться.