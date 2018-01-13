В Уфе семью с 8-ю детьми выселяют из центра на окраину

Юлия Вольф с детьми проживали комнате общей площадью 12 кв. м. в аварийном доме на улице Владивостокской. Сейчас этот кварал активно застраивается. Женщине взамен предложили комнату в доме в микрорайоне Инорс на улице Лесунова. Однако, если она заселится в эту комнату, она лишится преимущественного права на квартиру.

Вчера в Советском районном суде Уфы состоялось рассмотрение дела по заявлению многодетной мамы из Уфы Юлии Вольф. Она попыталась оспорить по вновь открывшимся обстоятельствам решение этого же суда от 17 февраля прошлого года. Тогда суд удовлетворил требования администрации Уфы о выселении Юлии, ее детей и внуков из комнаты по улице Владивостокской, 19 и предоставлении ей комнаты в микрорайоне Инорс по улице Лесунова, 6.

Юлия Вольф – многодетная мать. У нее восемь детей, один из них – инвалид, а двое уже совершеннолетние, но из-за того, что нет денег на новое жилье, они живут с ней. Все они по договору социального найма проживают в комнате общей площадью 12 кв. м. в доме по улице Владивостокской. На улице Лесунова, 6 семье предоставили комнату в трехкомнатной квартире такой же площадью – 12,6 кв. м. Между тем, Юлия с этим решением не согласна. Если она переселится в эту комнату, то потеряет право на получение жилищного сертификата на покупку квартиры.

Вчера в суде Юлия заявила, что в сентябре этого года из сюжета, который был показан по каналу «Россия 1» в программе «Вести Башкортостан» ей стало известно о том, что администрация Уфы для расселения жителей аварийных домов, включенных в федеральную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и признанных аварийными до 1 января 2012 года, заключила муниципальные контракты на строительство новых домов. Финансирование строительства происходило, в том числе и за счет средств Госкорпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На сайте фонда содержалась информация о том, в какой именно новый строящийся дом должны переселять людей из аварийного. Согласно этой информации, Юлию с ее семьей должны были переселить в другой дом – в микрорайоне Затон по улице Летчиков, 2 Д. В действительности же, ей квартиру по этому адресу ей даже не предложили.

Представитель Юлии – юрист Эльза Маулимшина также обратила внимание суда на то, что Юлия является многодетной матерью, поэтому расселять ее нужно было расселять, учитывая специальный закон РБ «О поддержке многодетных семей РБ».- Их должны были расселять не по 86 статье жилищного кодекса, а с применением специального закона РБ «О поддержке многодетных семей в РБ», - сказала Эльза Маулимшина. Согласно этому закону, если семья соответствует двум критериям: стоит на учете как многодетная, а также ее дом официально признан аварийным, в таком случае органы соцзащиты должны были предоставить эту информацию в Госкомитет по строительству и архитектуре РБ. Ведомство, в свою очередь, по словам Эльзы Маулимшиной, должно было предоставить преимущественное право на получение жилищного сертификата для получения жилья по социальной норме. Таким образом, Юлия Вольф имеет право получить заветное жилье без очереди. (Сейчас она в очереди 1357). Если же сейчас Юлия въедет в комнату, которую ей предоставила администрация, то она потеряет это преимущество.

Представитель администрации в суде заявила, что не согласен с такими требованиями.

- Считаем решение законным и обоснованным. Данное решение было оставлено без изменения в апелляционной инстанции, - сказала представитель администрации. – Сейчас в отношении этой семьи возбуждено исполнительное производство по принудительному исполнению данного решения. – Просим оставить решение суда в силе. Суд Советского района вчера в суде не нашел оснований для удовлетворения заявления Юлии Вольф и оставила предыдущее решение (от февраля 2017 года в силе).

- Что мне делать, я не знаю, - говорит Юлия Вольф после суда. – На 12 кв. м. мы не уместимся, это точно. Мы долгое время проживали у моих родителей, поэтому как-то могли разместиться. Но летом прошлого года умерла моя мама. Сейчас ее квартира делится между мной и моими сестрами. Что достанется нам, непонятно. Как мы будем размещаться на площади 12 кв. м. – я не представляю. У нас в республике каждый день говорят о поддержке многодетных семей, о том, что сейчас проблемы с демографией. Между тем, дальше разговоров дело не идет, помощь от государства ждать очень долго приходится. Сейчас я стою на очереди 1357. В год выдается примерно 40 квартир. К тому моменту, как я ее дождусь, все мои дети вырастут.

Стоит отметить, что улица Владивостокская находится рядом с центром города, улица Лесунова, где Юлии предоставили комнату находится в микрорайоне Инорс, на окраине города.