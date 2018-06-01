Мать восьмерых детей из Уфы суд решил «заточить» в комнату на 12 квадратов

Повторное рассмотрение иска Юлии Вольф состоялось 28 мая. Ранее кассационный суд Башкирии отменил решение районного суда. Юлии Вольф позволили приобщить к делу новые документы. Несмотря на это, суд вынес прежнее решение – семью все-таки расселят.

- У меня сложилось впечатление, что решение суда было вынесено до самого заседания. И судья, и прокурор вели себя так, как будто уже знали об этом, - сообщает Юлия.

В семье Вольф - восемь детей. Старшему из них 25 лет, младшей – два года. Двое старших уже имеют свои семьи.

Дети пока живут у дедушки

- Я смело родила столько детей, будучи уверенной, что государство нас поддержит, выделит квартиру. А получилось вот так – просто выкинули и все, - рассказывает женщина.

Напомним, многодетную семью хотят переселить в комнату с площадью 12 кв. м на улице Лесунова в Инорсе в связи с сносом их старого дома. Они не согласны, так как в таком случае могут потерять преимущественное право на собственное жилье.

Юлия родила восьмерых детей, будучи уверенной, что государство поддержит

После отказа семьи переехать в эту комнатку, одна из уфимских строительных компаний встретилась с Юлией Вольф. Ее семье на выбор две двухкомнатные квартиры в аренду.

- Конечно же, мы от этой квартиры отказались. В общей сумме за нее нам пришлось бы платить около 20 тысяч рублей в месяц. А если они в следующей год плату повысили бы? – говорит Юлия.

Их старый дом на Владивостокской подлежит сносу

Несмотря на решение суда, семья намерена бороться до конца. На этот раз они собираются обратиться в Следственный комитет Башкирии. По словам юриста Эльзы Маулимшиной, по отношению администрации Уфы нужно возбудить уголовное дело по факту потери Юлией Вольф по преимущественному праву на жилье. Отметим, очередь на жилье должно было дойти в 2021 году.

О ситуации семьи Вольф стало известно, когда женщина, отчаявшись из-за жилищных проблем, решила сдать медаль материнской славы в приемную главы Башкирии. Ей это сделать удалось, однако чиновники из-за поднятой шумихи все-таки вручили ей обратно.

Напомним, как стало известно нашему агентству, Ирек Ялалов лично обратился к вице-премьеру правительства Башкирии – председателю госкомстроя Андрею Трухану с письмом, в котором описывается ситуация многодетной семьи Юлии Вольф.

- Учитывая вышеизложенное, трудную жизненную ситуацию, в которой оказалась многодетная семья, просим вас рассмотреть возможность включения Юлии Вольф в список получателей жилищных сертификатов на 2018 год, - говорится в письме.

Как удалось выяснить Медиакорсети, Андрей Трухан был вынужден отказать главе Уфы, поскольку в противном случае могут пострадать семьи, которые также стоят в очереди за получением жилья.