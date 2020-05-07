В Башкирии коронавирус подозревают у новорожденного ребенка

Наличие новой коронавирусной инфекции подозревают у младенца, который родился в Уфе в Республиканском клиническом перинатальном центре.

По информации «КП-Уфа», от ребенка отказалась его собственная мать, оставив его в стенах роддома. Со ссылкой на собственный источник журналисты сообщат, что официально пока что коронавирус не подтвердился.

В центре ожидают дополнительные результаты анализов, передает КП со ссылкой на пресс-секретаря министерства Софью Алешину.