Есть заболевшие коронавирусом: власти рассказали о состоянии башкирских вахтовиков

На сегодняшнем заседании оперативного штаба по коронавирусу в Уфе рассказали о состоянии башкирских вахтовиков, вернувшихся накануне спецрейсами на родину. Как уточнил вице-премьер правительства РБ Ринат Баширов, за четыре дня республика приняла 777 вахтовиков.

400 из них были размещены в доме отдыха “Березка” в Абзелиловском районе. По результатам обследования на территории аэропорта один человек был госпитазирован в Белорецкую больницу. “Диагноз у него – ОРВИ”, уточняет Баширов. Из прибывших 400 человек в Абзелиловский район – один с положительным анализом на коронавирус.

- Четыре контактных, которые были с ним, они сейчас под наблюдением. Сегодня по ним будет результат.

Из вахтовиков, размещенных в санатории Красноусольский, у 179 человек пока положительных результатов на коронавирус не обнаружено. “Семь человек были госпитализированы с подозрением на различные заболевания, в частности, ОРВИ”, уточняет вице-премьер.

Кроме того, сегодня в республику вернутся еще 295 человек. К 11-12 мая власти Башкирии планируют вывезти всех башкирских вахтовиков домой. Всего, до начала вывоза, за пределами РБ насчитывалось около 1800 вахтовиков.

Вчера мы связывались с их оперативным штабом. Повторная проверка показала, что много тех, у кого первая проверка показала отрицательные результаты на инфекцию. И главным санитарным врачом РФ Поповой было принято решение, не посылать тех, кто с положительными результатами, на территорию республики, - сообщил Баширов.

Докладчик также рассказал, что для вахтовиков, которые вынуждены будут оставаться на Севере из-за положительного анализа на коронавирус, развернули госпитали. Но пока окончательного решения по их судьбе не принято.

При этом, глава Башкирии Радий Хабиров дал понять, что республика готова принять больных вахтовиков, если на то будет разрешение Роспотребнадзора.