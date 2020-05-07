В Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось до 1243 человек

По данным центра за последние сутки количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1243. За сутки после обнадеживающей статистики вчерашнего дня количество заболевших резонирует своими показателями – плюс 83 человека.

По России был выявлен 11 231 заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах. Всего по стране за весь период пандемии зарегистрировано 177 160 случаев (+6,8%) коронавирусной инфекции в 85 субъектах.