Ученые: заразность коронавируса связана с «коктейлем геномов»

Согласно их исследованиям, о которых пишут «Новые Известия», коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, быстро распространяется между людьми, поскольку сочетает в себе геномы других коронавирусов, разных по свойствам.

Микробиологи рассказали, что сравнили структуру вируса с другими видами коронавируса. Выяснилось, что 96% его геномной последовательности совпадают с геномом SARS-CoV-1 - вирус атипичной пневмонии. Он не так заразен, но зато обладает высоким уровнем летального исхода – примерно 10%. Новый коронавирус также имеет черты HCoV-HKU1 – инфекции относительно безвредной, но достаточно заразной.

Еще одна любопытная деталь - согласно исследованию, на некоторых поверхностях, например, картоне, вирус остается заразным в течение 24 часов. На пластике и нержавеющей стали – до нескольких суток. На меди - порядка четырех часов. И около трех часов – на воздухе.

В новом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19 ученые также обнаружили так называемую «петлю», которой в других коронавирусах нет.

- Исследователи также сравнили структурную модель SARS-CoV-2 с коронавирусами, обнаруженными у других животных, и подтвердили, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей, - говорится в сообщении.