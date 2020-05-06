В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 1160 человек

Согласно присланной центром информации, в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом. Всего к настоящему моменту в Башкирии выявлено официально 1160 инфицированных. В региональном ведомстве эту информацию подтвердили.

По России за сутки зарегистрировано 10 559 случаев в 82 регионах, всего по стране за период пандемии выявили 165 929 заболевших.

О новых погибших от коронавирусной инфекции информации нет, цифра вот уже неделю держится на показателе – 14 человек.

Напомним, что некоторый спад наблюдается со вчерашнего дня, когда было зарегистрировано 30 заболевших. По России же было выявлено за сутки меньше заболевших, чем сегодня – 10 102 случая.