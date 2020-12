В Башкирии количество больных коронавирусом превысило 15 тысяч человек

Количество заболевших опасной болезнью в республике продолжает быстро расти.

По данным Министерства здравоохранения РБ, в регионе за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 146 человек. Таким образом общее количество инфицированных на данный момент составляет 15121 человек. Также за минувшие сутки выздоровело 18 человек, общее количество переболевших covid-19 в Башкирии составило 12415 человек. Кроме того, один житель Башкирии умер от коронавируса за минувшие сутки. Это уже 89-я смерть от коронавируса за все время пандемии в регионе. Всего, по данным портала стопкоронавирус.рф, в России за сутки выявлено 29 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции.

