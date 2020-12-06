В Башкирии количество больных коронавирусом превысило 15 тысяч человек

В Башкирии количество больных коронавирусом превысило 15 тысяч человек

Вчера, 13:36ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Количество заболевших опасной болезнью в республике продолжает быстро расти.

По данным Министерства здравоохранения РБ, в регионе за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 146 человек. Таким образом общее количество инфицированных на данный момент составляет 15121 человек.

Также за минувшие сутки выздоровело 18 человек, общее количество переболевших covid-19 в Башкирии составило 12415 человек.

Кроме того, один житель Башкирии умер от коронавируса за минувшие сутки. Это уже 89-я смерть от коронавируса за все время пандемии в регионе.

Всего, по данным портала стопкоронавирус.рф, в России за сутки выявлено 29 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции.

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