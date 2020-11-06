В Башкирии граждан старше 65 лет отправят на полную самоизоляцию

Рустем Ахмадинуров в разговоре с журналистом Mkset упомянул, что полная изоляция всех категорий граждан не планируется. Меры по изоляции для пенсионеров принимаются для их же безопасности. Что касается работающих граждан, работодателям рекомендовано сделать список сотрудников в возрасте 65+, нахождение на работе которых принципиально необходимо для деятельности предприятия. Остальных, согласно указу, необходимо будет отправить на удаленный режим работы или больничный.