В Башкирии граждан старше 65 лет отправят на полную самоизоляцию

В Башкирии оперативный штаб по борьбе с коронавирусом готовит документ о полной самоизоляции граждан, старше 65 лет. Об этом на своей страничке в социальный сетях сообщил заместитель председателя Госсобрания – Курултая РБ Рустем Ахмадинуров.

Самоизоляция начнется со следующего понедельника, то есть с 9 ноября и продлится, по прогнозам Ахмадинурова, минимум до конца месяца. При этом для данной категории граждан планируется ввести «счастливые часы», предварительно с 12 до 14 часов, для похода в магазин и другим важным делам. Рустем Ахмадинуров в разговоре с журналистом Mkset упомянул, что полная изоляция всех категорий граждан не планируется. Меры по изоляции для пенсионеров принимаются для их же безопасности. Что касается работающих граждан, работодателям рекомендовано сделать список сотрудников в возрасте 65+, нахождение на работе которых принципиально необходимо для деятельности предприятия. Остальных, согласно указу, необходимо будет отправить на удаленный режим работы или больничный.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter