Уфимец, задержанный во время самоизоляции, требует извинений от Российской Федерации

Жителя Уфы подозревали в ограблении аптеки, но проверка показала, что его оговорил сосед на почве личной неприязни.

Уфимец Руслан К. (имя изменено по его просьбе – ред.) подал в прокуратуру Советского района Уфы заявление, в котором указаны сразу несколько требований. Одно из них – принесение ему извинений от имени Российской Федерации за необоснованное уголовное преследование в отношении него. В Уфе произошло разбойное нападение на аптеку Как следует из материалов дела, Руслана К. полиция начала искать по подозрению в ограблении аптеки, расположенной по улице Айской. Преступление было совершено 31 марта этого года. Руслан К., проживающий в жилом комплексе на улице Рудольфа Нуриева был задержан почти через месяц после ограбления аптеки 28 апреля. Момент задержания попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения. На видео хорошо просматривается двор дома, в котором живет Руслан К. Видно, как он вышел из своего подъезда, неспешно дошел до мусорных контейнеров и выбросил мешок с мусором, а потом направился к своему автомобилю, припаркованному во дворе. Мужчина сел в автомобиль, и в этот момент во дворе появились несколько мужчин, которые побежали к автомобилю Руслана К. Не дожидаясь, когда машину окружат со всех сторон, Руслан тронулся с места и уехал со двора. На видеокадрах видно, что я спокойно иду и сажусь в авто. Затем уже увидел странного парня, который побежал в мою сторону. Тогда я на всякий случай заблокировал центральный замок и ждал, когда он подбежит, чтобы понять что он хочет. Но когда побежали остальные, я успел разглядеть в глазах первого агрессию и точно понял, что намерения не дружелюбные. В их руках я не видел никаких предметов. Одеты были в обычную гражданскую одежду. У одного из них были яркие красные кроссовки. Они были без масок и перчаток, ничего не кричали, просто напрыгнули на мой автомобиль, стали стучать по нему. Поэтому я завел авто и уехал, так описывает ситуацию Руслан К. По словам Руслана К., он в тот день решил поехать в гипермаркет «Лента» за продуктами. Несмотря на режим самоизоляции, действовавший тогда, такие поездки были допустимы. После новостей о том, что человеку дали 8 лет за то, что применил перцовый баллончик против не представившихся сотрудников ФСБ, нет ничего удивительного, что я решил лучше уехать от этой толпы людей с непонятными намерениями, уточнил Руслан К. в беседе с корреспондентом Mkset.ru. У стражей порядка иная версия развития событий, в соответствии с ней получается, что информация о возможной причастности Руслана К. к ограблению аптеки была получена в процессе оперативно-розыскных мероприятий. Оперативники поехали домой к Руслану К., чтобы допросить его, увидели, что он уезжает на автомобиле, и попытались задержать якобы в рамках плана-операции «Перехват». Когда чуть позже в тот же день Руслана К. все-таки задержали и доставили в отдел полиции, по его словам, против него был составлен протокол за нарушение режима самоизоляции. А ночью у него дома прошел обыск. На следующий день, 29 апреля, следователь провел очную ставку Руслана К. с человеком, который сообщил о его причастности к ограблению аптеки. В процессе очной ставки стало очевидно, что «свидетель» оговорил Руслана К., поскольку был зол на него. Руслан К. сразу же написал заявление о привлечении клеветника к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Я до сих пор не уведомлен о решении, которое принято по материалу об административном правонарушении, связанном с нарушением режима самоизоляции. Вдобавок до настоящего времени уголовное дело по данному факту не возбуждено, я не уведомлен о процессуальном решении, принятом по заявлению, я не признан потерпевшим, указал Руслан К. в своем заявлении, поданном теперь в прокуратуру. По его мнению, то обстоятельство, что до сих пор он так и не получил соответствующие постановления, не лишает его права на реабилитацию «со всеми вытекающими юридическими последствиями». У Руслана К. имеются законные основания для реабилитации, которые предусмотрены ч. 1 ст. 133 УПК РФ. Частью 1 статьи 136 УПК РФ предусмотрено право реабилитированного на получение официальных извинений от имени государства, которые приносит прокурор, прокомментировал ситуацию адвокат Рамиль Гизатуллин. Mkset обратилась за комментарием в МВД республики. Там сообщили, что в настоящий момент следствие по уголовному делу по факту ограбления аптеки продолжается, с Русланом К. оно теперь уже никак не связано. Информация о составлении в отношении него административного протокола по причине нарушения режима самоизоляции, по данным источника в МВД, не соответствует действительности. - Материалы, связанные с этой историей, запросила прокуратура, поэтому более детальные комментарии представить пока невозможно, - уточнили в МВД по РБ.

