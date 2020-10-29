Уфимец, задержанный во время самоизоляции, требует извинений от Российской Федерации

На видеокадрах видно, что я спокойно иду и сажусь в авто. Затем уже увидел странного парня, который побежал в мою сторону. Тогда я на всякий случай заблокировал центральный замок и ждал, когда он подбежит, чтобы понять что он хочет. Но когда побежали остальные, я успел разглядеть в глазах первого агрессию и точно понял, что намерения не дружелюбные. В их руках я не видел никаких предметов. Одеты были в обычную гражданскую одежду. У одного из них были яркие красные кроссовки. Они были без масок и перчаток, ничего не кричали, просто напрыгнули на мой автомобиль, стали стучать по нему. Поэтому я завел авто и уехал, так описывает ситуацию Руслан К.