Власти Башкирии намерены обязать пожилых граждан уйти на самоизоляцию

— Мы анализировали летальные случаи, умирают люди старшего возраста и имеющие хронические заболевания. Я жду от вас предложений, что нам с этим делать. Я допускаю такую возможность: мы можем их посадить на обязательную полную изоляцию с полным контролем, сообщил Хабиров на оперативном совещании 26 октября.