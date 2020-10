Власти Башкирии намерены обязать пожилых граждан уйти на самоизоляцию

Радий Хабиров сообщил, что чиновники могут принять конкретное решение уже в ближайшее время.

Глава Башкирии заявил, что лиц пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями могут отправить на обязательную самоизоляцию, соблюдение которой будет проверяться. — Мы анализировали летальные случаи, умирают люди старшего возраста и имеющие хронические заболевания. Я жду от вас предложений, что нам с этим делать. Я допускаю такую возможность: мы можем их посадить на обязательную полную изоляцию с полным контролем, сообщил Хабиров на оперативном совещании 26 октября. Напомним, ранее самоизоляция для лиц 65+ и граждан носила рекомендательный характер.

