МТС обеспечила высокоскоростным интернетом озеро Талкас

«Башкортостан создан для туризма. Здесь есть все: горы, густые леса, степи, живописные горные озера. Конечно, в любом путешествии важно не только делиться красивыми фотографиями в соцсетях, но и использовать навигационные приложения и даже онлайн-банкинг. С каждым годом туристов в Башкирии становится больше. Поэтому в популярных туристических локациях мы установили новые вышки связи, чтобы мобильного интернета точно хватило всем и на все», — сказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.