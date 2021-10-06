МТС обеспечила высокоскоростным интернетом озеро Талкас

Об этом рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк на своей странице в Facebook. Запуск базовой станции в деревне Исяново позволит местным жителям и туристам пользоваться услугами скоростного мобильного интернета МТС и современными цифровыми сервисами — общаться в мессенджерах, размещать фотографий в социальных сетях, а также решать различные повседневные вопросы.
Озеро Талкас, расположенное в Баймакском районе Башкирии, является одним из самых популярных мест отдыха на Южном Урале. Это живописное горное озеро с чистой и прозрачной водой находится в Башкирии, у западного подножия хребта Ирендык. Из больших озёр Южного Урала Талкас – второе по высоте расположения после Зюраткуля и самое высокогорное в Башкирии.
«Башкортостан создан для туризма. Здесь есть все: горы, густые леса, степи, живописные горные озера. Конечно, в любом путешествии важно не только делиться красивыми фотографиями в соцсетях, но и использовать навигационные приложения и даже онлайн-банкинг. С каждым годом туристов в Башкирии становится больше. Поэтому в популярных туристических локациях мы установили новые вышки связи, чтобы мобильного интернета точно хватило всем и на все», — сказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.