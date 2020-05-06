В Башкирии медицинские организации получили 33 компьютерных кардиографа

Семь медицинских организаций республики получили кардиографы в рамках реализации региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение».

В ковид-госпиталях это оборудование будет использоваться для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и организации оказания помощи пациентам с острым коронарным синдромом.

Специалисты пояснили, что все кардиографы подключены к Республиканской медицинской информационно-аналитической системе (РМИАС) для передачи электрокардиограмм в цифровом формате в электронные медицинские карты пациентов. В этой системе реализована система учета, маршрутизации и мониторинга оказания медпомощи таким пациентам. Автоматическая интерпретация цифровых ЭКГ позволяет существенно повысить оперативность и точность диагностирования, работать на опережение для исключения обострений или осложнений заболевания.