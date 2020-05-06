Башкирское молоко и сгущенку планируют продавать в Азии и арабских странах
Накануне в правительстве республики состоялся очередной инвестчас.
Руководство Карламанского молочно-консервного комбината планирует расширить обороты – об этом на инвестиционном часе в правительстве республике сообщил гендиректор предприятия Александр Кулимбетов. Речь идет, по его словам, об установлении линии стерилизации, запуске новых жестяных банок, создании молочной фермы на 1200 коров.
Согласно планам, благодаря новым введенным мерам переработка сырья должна достигнуть до 150 тонн в сутки. Молочную продукцию планируют продавать арабским странам и странам Азии.
Глава Башкирии проект поддержал и добавил, что сделать его необходимо приоритетным.
Справка
Согласно данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Карламанский сахаро-молочноконсервный комбинат» зарегистрирован в Кармаскалинском районе Башкирии. Уставной капитал компании – 65 млн рублей.