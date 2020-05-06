Башкирское молоко и сгущенку планируют продавать в Азии и арабских странах

Руководство Карламанского молочно-консервного комбината планирует расширить обороты – об этом на инвестиционном часе в правительстве республике сообщил гендиректор предприятия Александр Кулимбетов. Речь идет, по его словам, об установлении линии стерилизации, запуске новых жестяных банок, создании молочной фермы на 1200 коров.