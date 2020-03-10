В Башкирии планируют увеличить объем несырьевого экспорта до 2,5 миллиардов долларов

До окончания 2020 года Башкирия планирует активнее привлекать местных экспортеров, тем самым увеличить объем отправляемых товаров. Если в 2019 году удалось заработать чуть более 2 миллиардов долларов, то теперь планируют получить свыше 2,5 миллиардов долларов. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сказал вице-премьер регионального кабмина Рустам Муратов.

Чтобы поддерживать местные компании малого и среднего бизнеса, которые активно занимаются экспортом своих товаров, власти частично компенсировали их траты на перевоз продукции. Так, по данным на начало 2020 года, 730 компаний поставляли заграницу свой товар. Республиканская программа позволила им сэкономить в общей сложности почти 160 миллиардов рублей.