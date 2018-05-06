В Уфе семьи пригласили сфотографироваться к Дню Петра и Февронии
Сегодня, 13:39ОбществоРазиф АбдуллинФото: k-istine.ru
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В фотопроекте ищут пары, которые прожили вместо долго или создали семью в пожилом возрасте.
- Мы начинаем работу над фотопроектом к Дню семьи, любви и верности, - сообщила на своей странице в Instagram блогер Лэйсэн Муртазина. - Ищем пары, которые либо прожили вместе больше 50 лет, либо встретились и поженились в пенсионном возрасте. Отфоткаем - сделаем выставку!
Организатор фотопроекта просит связаться с ней тех, у кого есть на примете такие люди. Они могут быть из Уфы, либо могут приехать в Уфу из другого города или района Башкирии.
- Накрасим, отфоткаем, подарим классные фотки, - пообещала Лэйсэн Муртазина.
Справка. День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.
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