В Уфе семьи пригласили сфотографироваться к Дню Петра и Февронии

- Мы начинаем работу над фотопроектом к Дню семьи, любви и верности, - сообщила на своей странице в Instagram блогер Лэйсэн Муртазина. - Ищем пары, которые либо прожили вместе больше 50 лет, либо встретились и поженились в пенсионном возрасте. Отфоткаем - сделаем выставку!

Организатор фотопроекта просит связаться с ней тех, у кого есть на примете такие люди. Они могут быть из Уфы, либо могут приехать в Уфу из другого города или района Башкирии.

- Накрасим, отфоткаем, подарим классные фотки, - пообещала Лэйсэн Муртазина.