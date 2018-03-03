«Белые бабушки» и потомки сэсэнов: в Уфе отметили День башкирской семьи

Инициатором проведения Открытого республиканского фестиваля-конкурса выступил Исполнительный комитет Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» и общество «Ағинәй». О последнем подробней. Дословно это «Белые женщины». В русский язык уже прочно вошло слово «аксакал», означающий мудрых старцев. «Ағинәй» - это уважительное обращение к мудрым и старшим пожилым женщинам. Сейчас во всей республике наблюдается активное движение этого сообщества, руководителем которого является главный редактор еженедельной газеты «Киске Өфө» (не путать с «Вечерней Уфой» - это другой формат, другой объем и другие задачи).

Также инициатива была поддержана Министерством культуры Башкортостан и Министерством семьи и социальной защиты республики.

Конкурс-фестиваль на этот раз назывался «Ғаилә – туған тел һаҡсыһы» («Семья – хранитель родного языка»), проводился в районах и городах, велась специальная страница в VK, куда присылались видео. Победители районного этапа – 26 семей – приехали в Уфу. Финалистов чествовали в фойе и со сцены. А семей-победителей оказалось десять. Здесь не было Гран-при и присуждения мест – и это было разумным решением.

Фото: Артур Салимов.

Как можно сравнивать молодую и активную семью Тимербулатовых из Акбердино и семью Ультраковых из Хайбуллинского района, где лихо плясала 82-летняя бабушка Юзбика со своим трехлетним внуком? Или знаменитую семью Такаловых из Зилаирского района – победителей множества конкурсов «Молодая семья», телевизионный конкурс народного танца «Баик» и мн.др с другими семьями, которые вот только начинают принимать участие в подобных мероприятиях?

Фото: Артур Салимов.

Кстати, про семью Такаловых отдельно. Эта семья не просто участвует на разных мероприятиях – и благодаря, и вопреки. Но не перестает удивлять. Если в Республиканском конкурсе «Молодая семья» у них было трое детей, то потом на свет появилась поздняя и долгожданная девочка… Которая тут же украсила их выступления. Но, оказалось, и это еще не все…

Фото – Такаловы. Из личного архива семьи Такаловых.

Фото: Артур Салимов.

И вот на сцене – хореографическая композиция «Птичий двор», представленная также на конкурсе «Баик» в этом году. Мама – курочка, отец – петух. Старший сын Алмас Такалов (теперь уже танцор со стажем, студент Аграрного университета) – молодой и задиристый Петушок. Двое братьев-близнецов Айгиз и Нургиз (спортсмены, юные актеры, сыгравшие главные роли в фильме Айнура Аскарова «Пусть ветер унесет мои слова») - вечно дерущиеся петушки. Бегает в желтеньком нежный цыпленочек – нежная Рушана. Папа Ильфат и мама Айгуль выносят огромное яйцо, из которого вылупляется желтенький цыпленочек – смело выбегает самый младший Айназ, которому чуть больше годика. Зал восхищенно аплодировал!

Каждая номинация была подобрана под отдельную семью – народные пословицы, крылатые выражения… Семья Такаловых была удостоена номинации «Большая семья – краса страны».

Среди других 9 номинаций: «Музыкальные потомки Буранбай сэсэна» - семья Кутуевых из уникальной деревни Буранбай Баймакского района – деревни, которая «поставляет» на наши сцены прекрасных исполнителей народных песен и музыкантов.

Фото: Артур Салимов

«Творческая, целеустремленная семья» - семья Исянчуриных из дер. Зилембят Стерлибашевского района.

«Кто привязан к земле – тот привязан к стране» - семья Валиевых из деревни Бурангулово Абзелиловского района.

«Семья, способная из камня лыко сплести» – семья Тимербулатовых дер. Акбирде Иглинского района.

«В здоровом теле – здоровый дух» - семья Баймуратовых из г. Благовещенск.

«Кто держится традиций, тот не споткнется» - семья Кусямишевых из Сибая.

«В стране пятьдесят – один другого сильней» - семья Бикташевых из с. Басурмановка Мелеузовского района.

«Задор, дарящий свет» - семья Ультраковых из села Абубакирово Хайбуллинского района.

«В дружной семье – уют и созидание» - семья Шаяхметовых из села Ильчигулово Миякинского района.

Помимо основных конкурсов, дети могли участвовать в видеоконкурсе «Бабушкины уроки», «Наследие» и фотоконкурсе «В фотографиях история хранится…» Последний конкурс, конечно же, просто уникален. Столько переплетений судеб, столько необычных историй... Самая старая фотография датируется 1887 годом. Первое место выиграла уфимка Маргуба Давлетшина, которая через фотографию поведала о целом пласте истории.

Фото.

«После разделения Башкортостана на области в 1928-х годах, самарские башкиры попросили земли у Правительства Башкортостана. Оно предоставило земли в Баймакском районе на побережье реки Ургаза. Самарские башкиры образовали там деревню Узян. Центр Зилаирского зерносовхоза. Возле конторы, на верблюде по кличке "Сайган" Абубакиров Юсуп, в сарафане Асылбика Исхакова, сдают зерно совхозу от колхоза "Якты юл" д. Узян. 1946-1947 годы. Ордена Ленина зерносовхоз "Зилаирский" был миллионером, гремел на всю страну, занимал 2-е место среди совхозов по СССР. Теперь его нет, развален после распада СССР. Верблюды были привезены из Самары».

Сам концерт был театрализованный. Заслуженные артисты Башкортостана Алсу Бахтиева и Ильсур Баимов играли пару, которая собирается справлять «серебряную свадьбу». Они хотят пригласить всех, не забывая и о тех семьях, которые помогли выживать их родителям в трудные годы. Вспоминают, чего им стоило хранить башкирский язык в семье и насколько важна их роль в воспитании внуков в любви к родной культуре. И вспоминают, как их отцы-коммунисты, несмотря на запреты, хранили национальные устои. Наконец, они решают праздновать свадьбу по старинке – на лугу, с юртами и обильным угощением, где никто их не ограничивает ни во времени, ни в местах…

Фото: Артур Салимов.

Также во время праздника зародилась новая семья. Со сцены сделал предложение своей возлюбленной Гульдар уфимец Ильшат Фаткуллин. Стихотворение, трогательное признание, цветы и обручальное кольцо… Конечно же, это был самый волнующий момент праздника.

Праздник украшал специальный логотип, разработанный известным художником Насихом Халисовым, а номинации были вписаны в картины Танзили Гарифуллиной – башкирской художницей, живущей в Испании.

Конечно же, подобные конкурсы-фестивали необходимы для повышения значимости родных языков, народных традиций в семье. Можно долго спорить о космополитизме, отличиях между патриотизмом и национализмом и так далее. Но еще никому не помешало знание родного языка – языка матери. Знание традиций, в основе которых всегда заложена народная мудрость и сакральные знания. И нельзя не признавать того факта, что у многих людей рано или поздно появляется интерес к своим корням, языку, к родословной, традициям. Лишь бы не так поздно и не так трагично, как мы наблюдаем вокруг.