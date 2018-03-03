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«Белые бабушки» и потомки сэсэнов: в Уфе отметили День башкирской семьи
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«Белые бабушки» и потомки сэсэнов: в Уфе отметили День башкирской семьи

Сегодня, 20:41КультураЗухра БуракаеваФото: Артур Салимов
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