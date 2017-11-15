Уфимке выплатят 2,5 миллиона рублей за причиненные травмы и смерть матери
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Пассажирка скончалась, её дочь получила тяжкий вред здоровью.
Дочери пассажирки, которая в ноябре 2013 году скончалась в ДТП, выплатят 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
От грузовика «Камаз», который ехал по трассе Арслан-Чишмы, оторвался прицеп. Фура столкнулась с маршрутным автобусом, из-за чего находившаяся в салоне истица получила тяжелые травмы, а ее мать погибла. Женщина обратилась в суд за взысканием с владельца транспорта, по вине которого произошла авария, компенсации морального вреда.
Прокуратура требования в суде поддержала. Теперь ОАО «Чишминское» выплатит один миллион рублей за причинение тяжкого вреда здоровью и полтора миллиона рублей за смерть родственника.
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