Уфимке выплатят 2,5 миллиона рублей за причиненные травмы и смерть матери

Пассажирка скончалась, её дочь получила тяжкий вред здоровью.

Дочери пассажирки, которая в ноябре 2013 году скончалась в ДТП, выплатят 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

От грузовика «Камаз», который ехал по трассе Арслан-Чишмы, оторвался прицеп. Фура столкнулась с маршрутным автобусом, из-за чего находившаяся в салоне истица получила тяжелые травмы, а ее мать погибла. Женщина обратилась в суд за взысканием с владельца транспорта, по вине которого произошла авария, компенсации морального вреда.