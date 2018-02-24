В Уфе в аварии получил травму ребенок
Сегодня, 13:50ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Дорожный патруль
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ДТП произошло на улице Ашкадарской. Ребенка везли в машине без детского автокресла.
Как сообщает "Дорожный патруль", водитель на Renault Logan не уступил дорогу Lada Largus, которая поворачивала налево со Староторфяной на Ашкадарскую. Отечественный автомобиль получил боковой удар.
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Фото: Дорожный патруль
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Фото: Дорожный патруль
- По словам автомобилиста из Логана, его ослепило солнце, из-за чего он пропустил поворот, - говорится в сообщении. - В результате ДТП пострадал ребенок, который сидел в иномарке. Детского удерживающего устройства в салоне не было.
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