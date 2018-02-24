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В Уфе в аварии получил травму ребенок
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В Уфе в аварии получил травму ребенок

Сегодня, 13:50ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Дорожный патруль
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