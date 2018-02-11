В Башкирии суд заставил тренера платить компенсацию за травму школьницы
Сегодня, 15:26ПроисшествияТатьяна Майорова
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ЧП произошло в городе Учалы.
В Учалах воспитанница секции по спортивной гимнастике пострадала из-за невнимательности наставника. Девочка занималась в зале, когда тренер решила выйти, а вместо себя оставила одного из учеников. Пока женщины не было на месте, девочка упала во время выполнения спортивного элемента и повредила руку.
— Мама ребенка обратилась прокуратуру с жалобой. В отношении сотрудников спорткомитета возбудили административные дела, — рассказали в ведомстве.
После обращения в суд стороны пришли к мировому соглашению. Родителям пострадавшей девочки выплатят 100 тысяч рублей.
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