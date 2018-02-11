В Башкирии суд заставил тренера платить компенсацию за травму школьницы

В Учалах воспитанница секции по спортивной гимнастике пострадала из-за невнимательности наставника. Девочка занималась в зале, когда тренер решила выйти, а вместо себя оставила одного из учеников. Пока женщины не было на месте, девочка упала во время выполнения спортивного элемента и повредила руку.