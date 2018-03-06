Многодетная мама из Уфы с ребенком больным ДЦП останется на улице

На жизнь Дарья и ее 39-летний муж Василий в принципе никогда не жаловались, и от государства ничего не просили. Своего жилья у них не было, от родителей помощи никакой, поэтому приходилось арендовать квартиру. В семье сначала появился сын Кирилл, которому сейчас уже 3 года. Затем родилась дочь Ева - сейчас ей два года. Родители растили своих малышей, работали и были уверены в завтрашнем дне.

Череда несчастий началась в семье Дарьи и Василия чуть более года назад, когда в семье - появились мальчики-близнецы. Старший Павел родился здоровым, а Платону поставили диагноз ДЦП. Началась длинная полоса борьбы за нормальную жизнь ребенка. Платону уже больше года, а он пока даже не переворачивается. Единственный на сегодня курс реабилитации удалось пройти на средства благотворителей. Но тогда никто и предположить не мог, что это далеко не все испытания для семьи.

- В июле прошлого года я чуть не умерла, - вспоминает Дарья. - А в сентябре мне поставили диагноз - рак IV cтадии. Теперь я инвалид первой группы, у меня лимфома Ходжкина.

К постоянным реабилитациям больного ребенка прибавилась борьба за свою собственную жизнь. Дарья прошла шесть курсов химиотерапии и 15 лучевой, надеясь выжить. Успехи в лечении налицо: врачи дают позитивный прогноз и говорят, что главное - не нервничать. Однако жить спокойно пока едва ли получается. Дарье приходится постоянно бегать по больницам. Мужу пришлось отказаться от постоянной работы, так как нужно было постоянно находиться с детьми. В итоге доходами семьи стали пособия детей и матери-инвалида и подработки отца в такси - чуть более 50 тысяч рублей.

Финансовая ситуация осложняется тем, что деньги мама получает не на всех детей. У близнецов Павла и Платона нет прописки, поэтому и пенсия по инвалидности малышу, больному ДЦП, не полагается. По этой же причине Кудисовы не могут претендовать на получение жилья как семья, воспитывающая ребенка-инвалида. Сама Дарья и сын Кирилл прописаны у матери, но Еву и родившихся близнецов бабушка прописывать отказывается.

- С мамой отношения очень сложные, - признается Дарья, пытаясь объяснить, почему мама не помогает. - У мужа родственников, которые могли бы помочь и вовсе нет. - Я просила прописать детей, но она отказывается, говорит, что в ее квартире и так уже прописано много людей.

Но даже это заставило бы Дарью и Василия опустить руки, если бы не жилищные проблемы. На лечение смертельно больной мамы и малыша с ДЦП постоянно уходят большие средства. Теперь даже 15 тысяч рублей, которые семья платит за аренду "двушки" в Сипайлово, - неподъемная сумма. Накопились долги, и в этом месяце хозяин отказался войти в ситуацию - велел съехать до 22 марта.

- Нам абсолютно некуда идти, у родственников помощи просить бесполезно, на поиск нового жилья денег нет, - плача, говорит Дарья. - Когда родился больной ребенок и я сама заболела, я обращалась к властям с просьбой дать нам хоть какой-то угол. Нам отказали на том основании, что мы якобы не являемся малоимущими. Из-за того, что я и мой сын прописаны у мамы, нас не рассматривают как отдельную семью и считают наши доходы вместе. Поэтому теперь говорят, что нам ничего не положено. А что нам положено, не знаю. Наверное, умереть на морозе.

Фото: из семейного архива