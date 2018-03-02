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Цветы жизни на трухлявом пне: в Башкирии малыши живут в гниющем доме
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Цветы жизни на трухлявом пне: в Башкирии малыши живут в гниющем доме

Сегодня, 11:51ОбществоНаталья КузнецоваФото: Артур Салимов
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