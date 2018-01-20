В Башкирии многодетная семья с пятью детьми из-за пожара осталась на улице
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ЧП произошло накануне в деревне Романовка в Мелеузовском районе республики.
За считанные минуты огонь успел практически полностью уничтожить жилой дом. К счастью, детей удалось спасти благодаря главе семейства. Мужчина не растерялся, вовремя выбил окна в горящем доме и вывел на улицу членов семьи. На место прибыли сотрудники МЧС по РБ. Тушили пожар 6 человек и 2 единицы техники. По предварительной версии, огонь появился из-за неисправной проводки. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.
Администрация Мелеузовского района временно разместила семью с пятью детьми в интернате одной из гимназий.
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