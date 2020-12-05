В Башкирии наградили волонтеров за активную помощь фронтовикам

Большая часть награжденных на протяжении всего 2020 года активно участвовали в чествовании живых фронтовиков – вручали им юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, проводили личные парады возле домов ветеранов, поздравляли их с памятными датами и днями рождениями, а также вручали мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью и другие подарки.