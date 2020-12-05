В Башкирии наградили волонтеров за активную помощь фронтовикам

В Башкирии наградили волонтеров за активную помощь фронтовикам

Вчера, 16:28ОбществоТатьяна МайороваPhoto: vk.com
Церемония награждения лучших волонтеров прошла в городе Октябрьском в Башкирии.

В честь дня добровольца состоялось награждение лучших волонтеров в городе Октябрьском.

Большая часть награжденных на протяжении всего 2020 года активно участвовали в чествовании живых фронтовиков – вручали им юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, проводили личные парады возле домов ветеранов, поздравляли их с памятными датами и днями рождениями, а также вручали мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью и другие подарки.

- Вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность – это безусловно важное и нужное направление молодежной политики, которое принесет нашей стране ответственных граждан с активной гражданской позицией, – поделился Александр Юдин, специалист по работе с молодежью, член Центрального штаба движения «Волонтёры Победы».

Напомним, что в ноябре 2017 года указом президента России был учреждён день добровольца (волонтёра) — 5 декабря.

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