В Башкирии наградили волонтеров за активную помощь фронтовикам

Церемония награждения лучших волонтеров прошла в городе Октябрьском в Башкирии.

В честь дня добровольца состоялось награждение лучших волонтеров в городе Октябрьском. Большая часть награжденных на протяжении всего 2020 года активно участвовали в чествовании живых фронтовиков – вручали им юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, проводили личные парады возле домов ветеранов, поздравляли их с памятными датами и днями рождениями, а также вручали мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью и другие подарки. - Вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность – это безусловно важное и нужное направление молодежной политики, которое принесет нашей стране ответственных граждан с активной гражданской позицией, – поделился Александр Юдин, специалист по работе с молодежью, член Центрального штаба движения «Волонтёры Победы». Напомним, что в ноябре 2017 года указом президента России был учреждён день добровольца (волонтёра) — 5 декабря.

