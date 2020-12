В Башкирии определили размер пособий волонтерам в случае гибели или травм

Сегодня, 1 декабря, в правительстве республики состоялось заседание президиума. Чиновники определились с порядком предоставления выплат волонтерам республики в случаях появления травм или гибели при осуществлении добровольческой деятельности.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, волонтеры нередко спасают жизни и оказывают помощь. Тем не менее, они сами нередко рискуют своим здоровьем. Министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов отметил, что новый порядок распределения выплат дает добровольцам постоянную гарантию и безопасность. Таким образом, 50 тысяч рублей будет получать волонтер, который при выполнении своих обязанностей получит вред здоровью. А в случае смерти, семья добровольца получит пособие в размере 250 тысяч рублей.

