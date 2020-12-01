В Башкирии определили размер пособий волонтерам в случае гибели или травм

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, волонтеры нередко спасают жизни и оказывают помощь. Тем не менее, они сами нередко рискуют своим здоровьем. Министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов отметил, что новый порядок распределения выплат дает добровольцам постоянную гарантию и безопасность.