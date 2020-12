«Единая Россия» поблагодарила волонтеров за помощь в пандемию

Депутаты «Единой России» выразили благодарность тысячам активистов волонтерских центров партии, которые продолжают оказывать поддержку людям, нуждающимся в помощи во время пандемии коронавирусной инфекции. Волонтеры осуществляют доставку лекарств пациентам и помогают медикам по всей России.

«В связи с пандемией весь наш актив, депутатский корпус занят на волонтерской работе. Ежедневно по всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячим питанием, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц», - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он поблагодарил неравнодушных людей за помощь нуждающимся. Об этом пишет nashgorod.ru. В последнее время автоволонтерство получило широкое распространение. Добровольцы безвозмездно отвозят врачей в больницы и на вызовы к пациентам, а в регионах некоторые депутаты передали в медучреждения свои служебные автомобили. Кроме того, волонтерские центры ЕР закупают реанимобили и дарят их больницам. В нескольких городах автомойки бесплатно дезинфицируют медицинские автомобили, а АЗС предоставляют водителям скорых топливные карты. Благодаря совместной работе партии и правительства удалось запустить бесплатное такси для врачей в Новосибирской, Иркутской, Ярославской и Ростовской областях, а также в Красноярском крае. «Единая Россия» предоставляет медработникам продуктовые наборы, в том числе организует доставку обедов в коронавирусные госпитали. Есть активисты, которые в домашних условиях самостоятельно готовят для медиков еду и выпечку. В Хабаровске, Санкт-Петербурге, Чувашии, Курской области и других субъектах РФ активисты доставляют на дом бесплатные медикаменты людям, находящимся на амбулаторном лечении. Ранее российское правительство выделило средства на закупку противовирусных препаратов. Иногда целые семьи становятся волонтерами «Единой России». К примеру, в Вологодской области сотрудница одной из школ Наталья Аруева и ее 12-летний сын Арсений доставляют пенсионерам продукты питания. Мальчик рассказал, что все лето он помогал маме относить пожилым людям пакеты с продуктами. Ребенок считает, что на летних каникулах можно успеть и отдохнуть, и сделать добрые дела. “Помогать людям гораздо лучше”, - отметил Арсений. Студенты медвузов также помогают людям, находящимся в группе риска. Они принимают звонки от пациентов, консультируют их, вызывают врачей на дом и передают больным назначения медиков. По данным сайта ER.ru, активисты из волонтерского центра партии также принимают участие в ликвидации последствий ледяных дождей в Приморском крае и уборке рухнувших деревьев. Добровольцы организовали полевые кухни в тех местах, где люди лишились отопления и электричества. «В этом году в Башкортостане «Единая Россия» активно включилась в помощь жителям в связи с пандемией. Мы организовали кол-центр по приему звонков от людей, собрали волонтеров, которые на личном транспорте бесперебойно осуществляют доставку продуктов и медикаментов нуждающимся. Активно помогаем медикам передачей продуктов, СИЗов. Кроме этого, депутаты-единороссы как регионального парламента, так и местных советов в городах и районах Башкортостана подключились к оказанию помощи. Так, в Уфе на средства депутатов организована акция «Забота депутатов» по доставке бесплатных горячих обедов гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А в день рождения партии у нас стартовала акция «Такси. Забота». Мы организовали привоз врачей, работающих в ковид-госпитале, из дома в больницу и обратно. Для тех медиков, у которых нет личного транспорта, это большая помощь, так как медучреждение находится в селе Зубово, а живут врачи в Уфе. Такая дальняя дорога на общественном транспорте затруднительна. На начальном этапе акции порядка 40 медработников будут ездить на такси бесплатно, затем число будет увеличиваться», - прокомментировал руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров.

