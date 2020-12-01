«Единая Россия» поблагодарила волонтеров за помощь в пандемию

Кроме этого, депутаты-единороссы как регионального парламента, так и местных советов в городах и районах Башкортостана подключились к оказанию помощи. Так, в Уфе на средства депутатов организована акция «Забота депутатов» по доставке бесплатных горячих обедов гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А в день рождения партии у нас стартовала акция «Такси. Забота». Мы организовали привоз врачей, работающих в ковид-госпитале, из дома в больницу и обратно.