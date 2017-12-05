В Башкирии больница Учалов выплатит 200 тысяч за гибель мужчины

Он был пьяным и все время падал, а медики после осмотра вывели его и оставили у местного колледжа.

Учалинский районный суд Башкирии рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению к Учалинской центральной городской больнице о компенсации морального вреда и судебных расходов, причиненных неоказанием помощи медицинскими работниками медицинского учреждения, сообщили в Верховном суде Башкирии.

По материалам суда 21 июня 2015 пьяный мужчина неоднократных падений на улице был доставлен сотрудниками скорой медицинской помощи в приемный покой городской больницы Учалы.

- После осмотра дежурным врачом-терапевтом он был поставлен под динамическое наблюдение, - сообщили в пресс-службе суда. - Однако по указанию санитарки без уведомления медицинского персонала он был выведен санитаром за пределы лечебного учреждения и брошен на землю на территории местного колледжа. Спустя некоторое время охранник учебного заведения сообщил в полицию о том, что возле охраняемого им объекта находится мужчина, который падает и ударяется об асфальт с высоты своего роста. Прибывшие сотрудники полиции произвели звонок диспетчеру больницы, но та отказалась направлять на место бригаду скорой помощи, поскольку мужчина ранее уже был доставлен в ЦГБ и больше в медицинской помощи не нуждался. Позднее гражданин скончался.

Сестра погибшего обратилась и в суд, она попросила взыскать компенсацию морального вреда с больницы в размере полутора миллиона рублей. Экспертиза подтвердила, что вУчалинской ЦГБ мужчине не провели медицинское обследование в полном объеме.