Скорая без помощи: Ленинский район Уфы лишился реанимационной бригады

Тысячи людей, проживающих в районе, рискуют остаться без экстренной медицинской помощи.

Теперь в Ленинском районе Уфы путь скорой помощи до пациента может заниматься несколько часов. Медики вынуждены принимать вызовы из других районов столицы. Проблему дополняет тот факт, что на подстанции острая нехватка специалистов в связи с низкими зарплатами. Связано это с тем, что местную реанимационную бригаду расформировали в результате сокращения. Сюжет об этом вышел в очередном выпуске новостей канала «Красная линия».

При этом, как утверждают медики, руководящему звену повысили зарплату.

- Закончится все это плачевно. Нам остро не хватает врачей, условия такие, что они сами вынуждены уходить от такой работы, - говорит работница скорой помощи Тамара Богданова, член профсоюза «Действие». – Бригады по подстанциям не укомплектованы, профессионалы реаниматологи, которые приходили к нам до этого, были также вынуждены отказаться от работы. Это прямая угроза населению. Дошло до такого, что у нас, если два врача на скорой в районе, – это, считай, еще хорошо, - говорит Богданова.

По ее словам, только на подстанции скорой в Ленинском районе Уфы 14 плановых бригад: 1 реанимационная, 2 врачебные, все остальные – фельдшерские. Не хватает бригад акушерских.

- Проблему нашу решить никто не пытается, - говорит Богданова.

Между тем, в башкирском рескоме КПРФ медиков намерены поддержать и исправить ситуацию. Главврач скорой помощи Марат Зиганшин для комментариев оказался недоступен.