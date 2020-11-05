В Уфе владельцы ресторанов просят смягчить ограничения по времени работы

В Уфе владельцы ресторанов просят смягчить ограничения по времени работы

Вчера, 13:57ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Предприниматель и ресторатор Сергей Белкин из Башкирии направил обращение в Министерство торговли и услуг. Он просит смягчить ограничения, не позволяющие кафе и ресторанам работать после 23:00 часов, и внедрить схему работы, действующую в заведениях Москвы.

В частности, в столице России в заведения пускают только после регистрации по QR-кодам. Как сообщает издание «Ъ-Уфа», его поддержали и другие владельцы заведений в республике.

— После 23:00 в заведениях остается менее 40% гостей, но это позволяет рестораторам хоть как-то держать выручку на минимальном уровне. Закрывая рестораны в 23:00, мы лишаемся последней возможности сохранить наши предприятия, говорится в письме.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюра Асадуллина, сейчас они с коллегами изучают этот вариант и готовят обращение в Минторговли. Он также отметил, что опыт Москвы показывает хорошие результаты.

Напомним, 23 октября глава Башкирии Радий Хабиров снова внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. На этот раз изменения коснулись сфера общепита. Теперь им необходимо ограничить свою работу с 23:00 до 06:00 часов. Новые правила не касаются лишь объектов придорожного сервиса. При этом в заведениях запрещено проводить корпоративы и массовые мероприятия, а в помещениях не должно находиться более 50 человек.

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