В Уфе владельцы ресторанов просят смягчить ограничения по времени работы

Напомним, 23 октября глава Башкирии Радий Хабиров снова внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. На этот раз изменения коснулись сфера общепита. Теперь им необходимо ограничить свою работу с 23:00 до 06:00 часов. Новые правила не касаются лишь объектов придорожного сервиса. При этом в заведениях запрещено проводить корпоративы и массовые мероприятия, а в помещениях не должно находиться более 50 человек.