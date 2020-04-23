«В рестораны не хожу»: Радий Хабиров отдаст свою месячную зарплату нуждающимся

Радий Хабиров отдаст свою месячную зарплату нуждающимся. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве. Дело в том, что, сидя на карантине, он начал меньше тратить денег. Поэтому излишки решил отдать на благотворительность.

— Зарплата упала на карту недавно. В рестораны сейчас не хожу. Стригусь по мере возможности. У меня там начала копиться сумма денег. Мы с Андреем Геннадьевичем посоветовались и решили, что соберем суммы денег и перегоним в фонд «Единой России», кому нужно, — сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что к этому никого не принуждает, но все же рекомендует руководителям министерств тоже сделать добрый поступок.