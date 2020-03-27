Вышло поручение закрыть все кафе и рестораны из-за коронавируса
Распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано.
По поручению Мишустина до 1 июня нужно закрыть все места массового отдыха на курортах России. Кроме того поручено закрыть до 5 апреля все заведения общепита.
В поручении сказано, что с 28 марта рекомендовано приостановить деятельность горнолыжных трасс, а также мест массового отдыха, которые находятся на курортах до 1 июня.
Что касается общепита, то приказ носит уже не рекомендательный характер. С 28 марта по 5 апреля деятельность всех кафе и ресторанов должна быть приостановлена. Исключение составляет только дистанционное обслуживание, то есть доставка на дом.
Напомним, региональные власти пока что были другого мнения. Во время брифинга, посвященного коронавирусу, представитель Роспотребнадзора Олег Мавлютов сообщил, что «закрытие этих учреждений не предусмотрено, так как такие заведения не относятся к потенциально опасным объектам.