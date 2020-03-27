Вышло поручение закрыть все кафе и рестораны из-за коронавируса

По поручению Мишустина до 1 июня нужно закрыть все места массового отдыха на курортах России. Кроме того поручено закрыть до 5 апреля все заведения общепита.

В поручении сказано, что с 28 марта рекомендовано приостановить деятельность горнолыжных трасс, а также мест массового отдыха, которые находятся на курортах до 1 июня.

Что касается общепита, то приказ носит уже не рекомендательный характер. С 28 марта по 5 апреля деятельность всех кафе и ресторанов должна быть приостановлена. Исключение составляет только дистанционное обслуживание, то есть доставка на дом.