Накануне, 25 октября, репер из Уфы Алишер Моргенштерн официально открыл свой ресторан под названием «Кайф». Короткие видео с открытия заведения он опубликовал на своей страницу в Instagram.

В день открытие музыкант организовал закрытую вечеринку «только для своих». Туда были приглашены звезда российской эстрады Филипп Киркоров, певица Клава Кока, рэпер Niletto и другие артисты. Весь вечер гостей развлекала живая музыка. Сам Алишер во время разгара вечеринки и сам исполнил свои песни. Напомним, Алишер сообщил поклонникам о планах открыть свое заведение еще в сентябре 2020 года. Такое он решение он принял, так как достиг успеха в музыкальной индустрии и ему стало скучно.

